В России выявили 8 828 новых случаев заражения коронавирусом

Больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 541. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 8 828 случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 753 789.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 541. Свердловская область находится на десятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 116 человек.

Всего выписались по выздоровлению 4 380 468 жителей страны, в том числе 9 254 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 107 900 россиян. За последние сутки зафиксировано 399 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 127,5 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 336 тысяч – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 514 537 человек.