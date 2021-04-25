За сутки в Свердловской области подтвердили 118 случаев COVID-19

Суммарно в регионе зарегистрировано уже 85 618 случаев заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

За последние 24 часа на Среднем Урале коронавирусную инфекцию подхватили 118 человек. Суммарно в регионе зарегистрировано уже 85 618 случаев заражения COVID-19.

Коронавирус удалось побороть уже 79 246 свердловчанам, из которых 125 были выписаны из больниц по выздоровлению за минувшие сутки. На лечении остаются 3,3 тыс. человек, из которых 238 - в тяжёлом состоянии.

COVID-19 подхватили, в частности, жители Екатеринбурга (+35), Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа и Среднеуральска.

Кроме того, на Среднем Урале зарегистрировано ещё 14 смертей пациентов с коронавирусом. За всё время пандемии число летальных исходов в регионе достигло 3 038.

Напомним, днём ранее сообщалось о 116 случаях заражения COVID-19.