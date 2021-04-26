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26 апреля 2021, 13:18

За день в Свердловской области выявили 109 случаев коронавируса

Мужчина в маске

Общее число инфицированных на Среднем Урале достигло 85 727. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за прошедшие 24 часа зарегистрировали 109 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных на Среднем Урале достигло 85 727.

По выздоровлению из свердловских медучреждений выписали 115 пациентов, а общее число уральцев, поборовших инфекцию, составляет 79 361. На лечении остаются 3,3 тыс. свердловчан.

Случаи заражения выявлены, в частности, в Екатеринбурге (+28), Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Серове, Ревде, Богдановиче, Краснотурьинске, Первоуральске и Среднеуральске.

Зарегистрировано ещё 12 летальных исходов. За всё время пандемии от болезни скончались 3 050 жителей Свердловской области.

Напомним, сутками ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 в регионе сообщал о 118 новых случаях заражения.

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Областная газета Свердловской области

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