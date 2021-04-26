Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
26 апреля 2021, 13:14

В России зарегистрировано ещё 8 803 инфицированных COVID-19

Женщины в масках

При этом из больниц по выздоровлению выписали 6 631 человека. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подхватили 8 803 россиянина. При этом из больниц по выздоровлению выписали 6 631 человека.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, в Москве за прошедшие 24 часа выявили 2 687 инфицированных. Свердловская область, где зарегистрировано 109 новых пациентов с COVID-19, находится на 13-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью.

Всего в России зарегистрировали 4 771 372 заболевших. Общее число россиян, победивших COVID-19, составляет 4 394 639.

При этом количество летальных исходов за сутки увеличилось на 356. За всё время пандемии в России скончались 108 588 пациентов с коронавирусом.

Напомним, 25 апреля в России выявили 8 780 заражённых COVID-19.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.04.2021, 13:18 / Общество
За день в Свердловской области выявили 109 случаев коронавируса
26.04.2021, 13:14 / Общество
В России зарегистрировано ещё 8 803 инфицированных COVID-19
26.04.2021, 12:52 / Общество
Владимир Путин поздравил с юбилеем советского и российского военачальника Владимира Иванова
26.04.2021, 12:16 / Общество
Организатора питания в школе №29 привлекут к ответственности за сырые рыбные котлеты
26.04.2021, 11:50 / Общество
Из Кольцово возобновляются чартерные рейсы в Египет