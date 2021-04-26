В России зарегистрировано ещё 8 803 инфицированных COVID-19

При этом из больниц по выздоровлению выписали 6 631 человека. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подхватили 8 803 россиянина. При этом из больниц по выздоровлению выписали 6 631 человека.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, в Москве за прошедшие 24 часа выявили 2 687 инфицированных. Свердловская область, где зарегистрировано 109 новых пациентов с COVID-19, находится на 13-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью.

Всего в России зарегистрировали 4 771 372 заболевших. Общее число россиян, победивших COVID-19, составляет 4 394 639.

При этом количество летальных исходов за сутки увеличилось на 356. За всё время пандемии в России скончались 108 588 пациентов с коронавирусом.

Напомним, 25 апреля в России выявили 8 780 заражённых COVID-19.