В Свердловскую область поступила ещё одна партия "ЭпиВакКороны"

На Средний Урал прибыло 2 265 доз. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловскую область прибыла новая партия вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона", которую распределят по больницам региона. На Средний Урал прибыло 2 265 доз.

Напомним, что предыдущая партия "ЭпиВакКороны" пришла в Свердловскую область в начале апреля - партия была рассчитана на вакцинацию 1 620 человек.

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области, на прошлой неделе в регион также доставили партию вакцины "Спутник V" на 54 900 доз. На Среднем Урале вакцинация проводится в 146 прививочных кабинетах в 80 медицинских организациях. Помимо этого работают 34 мобильные бригады и 28 мобильных пунктов вакцинации.

На сегодняшний день в медучреждениях, подведомственных минздраву Свердловской области, первый компонент препарата получили уже 357 460 уральцев, а полностью привились 221 722 человек.

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