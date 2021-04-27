27,3 тысячи жителей Среднего Урала заболели ОРВИ за минувшую неделю

За неделю обследовано 37 свердловчан: доминируют риновирусы (29,7% от числа обследованных). Фото: Александр Исаков.

За неделю с 19 по 25 апреля острыми респираторными заболеваниями заболели 27 350 жителей Свердловской области. В Екатеринбурге за этот период было выявлено 13 424 случая ОРВИ.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, показатель по области выше уровня прошлой недели на 1,7%, а по городу – на 2,1%.

Неблагополучными территориями по ОРВИ признаны МО посёлок Уральский, Туринский ГО, ГО ЗАТО Свободный, Невьянский ГО. Там показатели заболеваемости выше среднеобластных в 1,5 раза и более.

Предварительный диагноз внебольничная пневмония поставлен за неделю 964 раза, в том числе 314 – в столице Урала. Заболеваемость пневмонией в регионе снижается (на 10,58% ниже уровня прошлой недели). Если смотреть по городу – показатели выше уровня прошлой недели на 18,41%.

Неблагополучные по заболеваемости ВП МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более): ГО Нижняя Салда, ГО Староуткинск, Пышминский ГО, Полевской ГО, Волчанский ГО, ГО Ревда, ГО Сухой Лог, Режевской ГО, Асбестовский ГО, ГО Верхняя Пышма, ГО Верхнее Дуброво, Алапаевский район, ГО Первоуральск.