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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 апреля 2021, 11:31

27,3 тысячи жителей Среднего Урала заболели ОРВИ за минувшую неделю

простуда

За неделю обследовано 37 свердловчан: доминируют риновирусы (29,7% от числа обследованных). Фото: Александр Исаков.

За неделю с 19 по 25 апреля острыми респираторными заболеваниями заболели 27 350 жителей Свердловской области. В Екатеринбурге за этот период было выявлено 13 424 случая ОРВИ.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, показатель по области выше уровня прошлой недели на 1,7%, а по городу – на 2,1%.

Неблагополучными территориями по ОРВИ признаны МО посёлок Уральский, Туринский ГО, ГО ЗАТО Свободный, Невьянский ГО. Там показатели заболеваемости выше среднеобластных в 1,5 раза и более.

Предварительный диагноз внебольничная пневмония поставлен за неделю 964 раза, в том числе 314 – в столице Урала. Заболеваемость пневмонией в регионе снижается (на 10,58% ниже уровня прошлой недели). Если смотреть по городу – показатели выше уровня прошлой недели на 18,41%.

Неблагополучные по заболеваемости ВП МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более): ГО Нижняя Салда, ГО Староуткинск, Пышминский ГО, Полевской ГО, Волчанский ГО, ГО Ревда, ГО Сухой Лог, Режевской ГО, Асбестовский ГО, ГО Верхняя Пышма, ГО Верхнее Дуброво, Алапаевский район, ГО Первоуральск.

Областная газета Свердловской области

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