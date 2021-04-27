Почти 2 тысячи случаев COVID-19 в Берёзовском и 5,5 тысячи - в Нижнем Тагиле: статистика по городам

На Среднем Урале обновили данные по заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили данные по заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах региона. В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом приближается к 5,5 тыс., а в Берёзовском - к 2 тысячам.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Нижний Тагил находится на втором месте в списке областных муниципалитетов по числу выявленных случаев COVID-19 с 5 495 заражёнными. Его обходит только Екатеринбург, где за всё время пандемии выявили 42 693 пациента.

В пятёрке лидеров также находятся Первоуральск с 3 038 случаями заражения, Ревда - 2 457 случаев, а также Каменск-Уральский и Каменский район - 2 339 случаев. Скоро рубеж в 2 тысячи заболевших перейдёт Берёзовский, где на сегодняшний день зарегистрировали 1 929 инфицированных.

В первую десятку также входят Верхняя Пышма (1 747), Красноуфимск и Красноуфимский район (1 318), Серов (1 198) и Реж (1 164).

Напомним, вчера в Свердловской области подтвердили 109 новых случаев коронавируса.