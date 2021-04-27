За сутки в Свердловской области подтвердили 106 случаев COVID-19

Диагноз COVID-19 подтверждён ещё у 46 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 106 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 85 833.

Выписались по выздоровлении 79 478 свердловчан, в том числе 117 – за последние сутки. На лечении остаются менее 3,3 тысячи ковид-пациентов. Состояние 253 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+46), Байкаловского района, Верхотурья, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Красноуральска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Тавдинского, Талицкого, Горноуральского, Тугулымского и Туринского городских округов.

Зарегистрировано ещё 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число – 3 065, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале выявили 109 случаев коронавируса.

Читайте также:

Почти 2 тысячи случаев COVID-19 в Берёзовском и 5,5 тысячи - в Нижнем Тагиле: статистика по городам.