Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
27 апреля 2021, 14:10

Свердловский минздрав утвердил порядок работы больниц с 4 по 7 мая

ЦГКБ №1

Руководители медучреждений будут обязаны обеспечить в период с 4 по 7 мая непрерывное оказание плановой помощи. Фото: Галина Соловьёва.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал приказ об организации работы больниц в период майских праздников. Руководители медучреждений будут обязаны обеспечить в период с 4 по 7 мая непрерывное оказание плановой помощи.

Андрей Карлов утвердил ответственных дежурных в министерстве здравоохранения на все 10 выходных дней. Согласно документу, опубликованному на сайте регионального минздрава, руководителям медорганизаций поручено:

  • обеспечить проведение ранее запланированной плановой помощи 4-7 мая на амбулаторном и стационарном уровнях;
  • подготовить медучреждения к оказанию помощи, а также обеспечить работу неотложной помощи и травматологических пунктов;
  • определить порядок оповещения специалистов и взаимодействия служб, оказывающих медпомощь, в случае массового поступления больных.

Контроль за исполнением приказа Андрей Карлов возложил на исполняющего обязанности начальника отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях Дмитрия Полякова.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Граждан ждут длинные выходные – с 1 по 10 мая включительно. С соответствующим документом можно ознакомиться тут.

Читайте также:

Школы Екатеринбурга сами решат, отпустить ли детей на каникулы с 4 по 7 мая.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.04.2021, 15:36 / Общество
В Екатеринбурге изменится расписание автобусов на майских праздниках
27.04.2021, 14:53 / Общество
В Екатеринбурге прокуратура направила в суд дело о ДТП, в котором погибли мужчина и ребёнок
27.04.2021, 14:34 / Общество
Правительство РФ продлевает программу туристического кешбэка до конца 2021 года
27.04.2021, 14:10 / Общество
Свердловский минздрав утвердил порядок работы больниц с 4 по 7 мая
27.04.2021, 13:38 / Общество
За сутки в Свердловской области подтвердили 106 случаев COVID-19