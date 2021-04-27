Свердловский минздрав утвердил порядок работы больниц с 4 по 7 мая

Руководители медучреждений будут обязаны обеспечить в период с 4 по 7 мая непрерывное оказание плановой помощи. Фото: Галина Соловьёва.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал приказ об организации работы больниц в период майских праздников. Руководители медучреждений будут обязаны обеспечить в период с 4 по 7 мая непрерывное оказание плановой помощи.

Андрей Карлов утвердил ответственных дежурных в министерстве здравоохранения на все 10 выходных дней. Согласно документу, опубликованному на сайте регионального минздрава, руководителям медорганизаций поручено:

обеспечить проведение ранее запланированной плановой помощи 4-7 мая на амбулаторном и стационарном уровнях;

подготовить медучреждения к оказанию помощи, а также обеспечить работу неотложной помощи и травматологических пунктов;

определить порядок оповещения специалистов и взаимодействия служб, оказывающих медпомощь, в случае массового поступления больных.

Контроль за исполнением приказа Андрей Карлов возложил на исполняющего обязанности начальника отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях Дмитрия Полякова.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Граждан ждут длинные выходные – с 1 по 10 мая включительно. С соответствующим документом можно ознакомиться тут.

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