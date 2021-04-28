В Свердловской области зарегистрировали ещё 104 случая COVID-19

Общее число инфицированных в Свердловской области составляет 85 937. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за минувшие сутки коронавирус подхватили 104 жителя региона. Общее число инфицированных в Свердловской области составляет 85 937.

Медучреждения региона покинули ещё 115 пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Всего на Среднем Урале выздоровели уже 79 593 человека. На лечении остаются 3,2 тыс. пациентов с COVID-19.

Инфицированные ковидом были выявлены среди жителей Екатеринбурга (+40), Верхней Пышмы, Берёзовского, Нижнего Тагила, Режа, Серова, Каменска-Уральского, Дегтярска и Сухого Лога.

Кроме того, в регионе подтверждены ещё 14 смертей пациентов с коронавирусом. За всё время пандемии число летальных исходов в Свердловской области достигло 3 079.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале было зарегистрировано 106 новых случаев COVID-19.