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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 апреля 2021, 13:30

В Свердловской области зарегистрировали ещё 104 случая COVID-19

Женщина в маске

Общее число инфицированных в Свердловской области составляет 85 937. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за минувшие сутки коронавирус подхватили 104 жителя региона. Общее число инфицированных в Свердловской области составляет 85 937.

Медучреждения региона покинули ещё 115 пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Всего на Среднем Урале выздоровели уже 79 593 человека. На лечении остаются 3,2 тыс. пациентов с COVID-19.

Инфицированные ковидом были выявлены среди жителей Екатеринбурга (+40), Верхней Пышмы, Берёзовского, Нижнего Тагила, Режа, Серова, Каменска-Уральского, Дегтярска и Сухого Лога.

Кроме того, в регионе подтверждены ещё 14 смертей пациентов с коронавирусом. За всё время пандемии число летальных исходов в Свердловской области достигло 3 079.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале было зарегистрировано 106 новых случаев COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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