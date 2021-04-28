За прошедшие сутки в России выявили 7 848 новых пациентов с коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 4 787 273. Фото: Галина Соловьёва.

В России за последние 24 часа выявили 7 848 новых пациентов, заразившихся коронавирусом. Также зафиксировано ещё 387 летальных исходов.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Москве за сутки зафиксировали 1 840 случаев заражения COVID-19. Свердловская область находится на 12-м месте в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью - в регионе диагноз "коронавирус" поставили ещё 104 уральцам.

Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 4 787 273.

За сутки из больниц по выздоровлении выписали 8 420 человек, а общее число выздоровевших россиян достигло 4 411 098. Также сообщается о смерти ещё 387 пациентов. Суммарно в России от коронавируса скончались 109 367 человек.

Напомним, 27 апреля сообщалось, что коронавирусом за сутки заболели 8 053 человека.