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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 апреля 2021, 13:26

За прошедшие сутки в России выявили 7 848 новых пациентов с коронавирусом

Врач

Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 4 787 273. Фото: Галина Соловьёва.

В России за последние 24 часа выявили 7 848 новых пациентов, заразившихся коронавирусом. Также зафиксировано ещё 387 летальных исходов.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Москве за сутки зафиксировали 1 840 случаев заражения COVID-19. Свердловская область находится на 12-м месте в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью - в регионе диагноз "коронавирус" поставили ещё 104 уральцам.

Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 4 787 273.

За сутки из больниц по выздоровлении выписали 8 420 человек, а общее число выздоровевших россиян достигло 4 411 098. Также сообщается о смерти ещё 387 пациентов. Суммарно в России от коронавируса скончались 109 367 человек.

Напомним, 27 апреля сообщалось, что коронавирусом за сутки заболели 8 053 человека.

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Областная газета Свердловской области

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