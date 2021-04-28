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28 апреля 2021, 18:42

За четыре дня в свердловских ТЦ от COVID-19 привились 1,7 тысяч граждан

вакцинация

Свердловский минздрав подвёл промежуточные итоги серии выездных вакцинаций в торговых центрах региона. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловский минздрав подвёл промежуточные итоги серии выездных вакцинаций в торговых центрах региона. В период с 24 по 27 апреля включительно прививки от COVID-19 поставили порядка 1,7 тыс. уральцев.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, только 27 апреля в ТРЦ "Мега" первый компонент вакцины получили 170 человек. Чтобы сделать ожидание граждан, желающих привиться, комфортным, в галерее, где проходила вакцинация, на расстоянии 1,5 метра друг от друга были установлены стулья.

Выездные пункты вакцинации продолжают работать в четырёх торговых центрах Среднего Урала:

  • ТРЦ "Гринвич" (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46) 29 апреля с 10.00 до 15:00;
  • ТРК "Глобус" (Екатеринбург, ул. Щербакова, 4) 29 апреля с 10.00 до 17.00;
  • ТЦ "ОМЕГА" (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 21) 29, 30 апреля с 16.00 до 19.00;
  • ТРЦ "DEPO" (Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31Б) 29, 30 апреля с 16.00 до 20.00.

По данным на 28 апреля, в Свердловской области полностью прошли вакцинацию уже 229 325 человек, а первым компонентом препарата привился 366 161 уралец.

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

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