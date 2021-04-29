Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
29 апреля 2021, 13:49

За сутки в Свердловской области подтвердили 107 случаев COVID-19

коронавирус

За сутки коронавирусом заболели 42 жителя Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 107 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 86 044.

Выписались по выздоровлении 79 715 свердловчан, в том числе 122 – за последние сутки. На лечении остаются менее 3,3 тысячи ковид-пациентов. Состояние 232 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+42), Берёзовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Дегтярска, Каменска-Уральского, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Слободо-Туринского района, Белоярского, Туринского и Горноуральского городского округа.

Зарегистрировано ещё 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число – 3 093, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале выявили 104 случая коронавируса.

Читайте также:

За четыре дня в свердловских ТЦ от COVID-19 привились 1,7 тысячи граждан.

В Екатеринбурге 42,8 тысячи случаев коронавируса: статистика по свердловским городам.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.04.2021, 14:45 / Общество
На ЕКАД грузовик въехал в путепровод
29.04.2021, 14:30 / Общество
Приёмная кампания в российские вузы пройдёт с 20 июня по 29 июля
29.04.2021, 14:01 / Культура
«Ночь музеев» в Екатеринбурге объединит на одной площадке несколько фестивалей
29.04.2021, 13:49 / Общество
За сутки в Свердловской области подтвердили 107 случаев COVID-19
29.04.2021, 13:45 / Общество
Коронавирусом в России заболели ещё 9 284 человека