За сутки в Свердловской области подтвердили 107 случаев COVID-19

Ещё 107 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 86 044.
Выписались по выздоровлении 79 715 свердловчан, в том числе 122 – за последние сутки. На лечении остаются менее 3,3 тысячи ковид-пациентов. Состояние 232 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+42), Берёзовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Дегтярска, Каменска-Уральского, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Слободо-Туринского района, Белоярского, Туринского и Горноуральского городского округа.
Зарегистрировано ещё 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число – 3 093, сообщает региональный оперштаб.
Напомним, сутками ранее на Среднем Урале выявили 104 случая коронавируса.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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