Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
29 апреля 2021, 13:45

Коронавирусом в России заболели ещё 9 284 человека

коронавирус

Свердловская область находится на 11-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 107 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 9 284 случая коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 796 557.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 3 215. Свердловская область находится на 11-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 107 человек.

Всего выписались по выздоровлению 4 419 540 жителей страны, в том числе 8 442 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 109 731 россиянина. За последние сутки зафиксировано 364 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 128,8 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 323 тысячи – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 504 832 человека.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.04.2021, 14:45 / Общество
На ЕКАД грузовик въехал в путепровод
29.04.2021, 14:30 / Общество
Приёмная кампания в российские вузы пройдёт с 20 июня по 29 июля
29.04.2021, 14:01 / Культура
«Ночь музеев» в Екатеринбурге объединит на одной площадке несколько фестивалей
29.04.2021, 13:49 / Общество
За сутки в Свердловской области подтвердили 107 случаев COVID-19
29.04.2021, 13:45 / Общество
Коронавирусом в России заболели ещё 9 284 человека