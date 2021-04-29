Коронавирусом в России заболели ещё 9 284 человека

Свердловская область находится на 11-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 107 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 9 284 случая коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 796 557.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 3 215. Свердловская область находится на 11-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 107 человек.

Всего выписались по выздоровлению 4 419 540 жителей страны, в том числе 8 442 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 109 731 россиянина. За последние сутки зафиксировано 364 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 128,8 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 323 тысячи – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 504 832 человека.