Число заболевших COVID-19 в Свердловской области превысило 86 тысяч человек

С начала пандемии в Екатеринбурге коронавирус подхватил 42 821 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области с начала пандемии коронавирус подхватили 86 044 человека. На регион приходится 1,8% заразившихся в стране. В России число инфицированных составляет 4 796 557.

По данным федерального оперштаба, Средний Урал сместился на строчку вниз, и занял шестое место среди регионов по числу заболевших COVID-19 за всё время. На первом месте Москва (1 090 149 ковид-пациентов), на втором ‒ Санкт-Петербург (415 015), на третьем ‒ Московская область (249 230). В топ-5 антирейтинга также вошли Нижегородская и Ростовская области (113 796 и 87 731 соответственно).

Лидерами по числу заболевших коронавирусом в Свердловской области остаются пять муниципалитетов, информирует региональное Управление Роспотребнадзора. В них выявлены более 2 тысяч заразившихся COVID-19:

Екатеринбург (42 821),

Нижний Тагил (5 537),

Первоуральск (3 056),

Ревда (2 468),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 351).

На эти города приходится 65% от общего числа ковид-пациентов, выявленных на Среднем Урале за всё время.

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