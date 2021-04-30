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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 апреля 2021, 13:12

За день в России коронавирусную инфекцию подхватил 8 731 человек

Муджчина в маске

За всё время пандемии в стране зарегистрировали 4 805 288 случаев коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

В России за минувший день COVID-19 диагностировали у 8 731 россиянина. За всё время пандемии в стране зарегистрировали 4 805 288 случаев коронавируса.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией, в Москве за последние сутки выявили 2 662 новых пациента. Свердловская область находится на 11-м месте в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью - в регионе выявили 110 случаев COVID-19.

Из больниц по выздоровлении выписались 8 406 пациентов, а общее число россиян, победивших болезнь, достигло 4 427 946. При этом коронавирус унёс жизни ещё 397 человек. В России за всё время пандемии скончались 110 128 пациентов с COVID-19.

Напомним, вчера сообщалось о 9 284 случаях заражения коронавирусом в России.

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Областная газета Свердловской области

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