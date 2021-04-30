В Екатеринбурге в майские праздники будут работать 12 выездных пунктов вакцинации от COVID-19

В период с 30 апреля по 13 мая свердловчане смогут поставить прививку в 14 пунктах. Фото: Алексей Кунилов.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом на Среднем Урале представил график выездных вакцинаций от COVID-19 в торговых центрах региона. В период с 30 апреля по 13 мая свердловчане смогут поставить прививку в 14 пунктах.

Заместитель главврача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов отметил, что в ТЦ, где вакцинация проходит несколько дней подряд, основная масса желающих поставить прививку приходит в первые дни. В остальные дни работы пунктов граждане приходят менее охотно, из-за чего очередей почти нет.

"Медицинские работники специально выходят в праздники в торговые центры на вакцинацию. Единственная просьба к населению: не создавать искусственный ажиотаж. Если все люди придут сделать прививку в обычном для них режиме, никому не придётся стоять в очереди. Не нужно приходить заранее, особенно ещё до открытия торговых центров, потому что это создаёт определённые сложности", – обратился он к свердловчанам.

Публикуем полный график работы выездных пунктов вакцинации на период с 30 апреля по 13 мая:

Екатеринбург:

ТРЦ "Комсомол" (дублёр Сибирского тракта, 2) – 30 апреля с 16:00 до 20:00, 1 мая с 12:00 до 16:00;

ЦКиД "Садовый" (пос. Садовый, ул. Верстовая, 14) – 3 мая с 9:00 до 13:00;

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – 4, 6, 8 мая с 12:00 до 17:00;

Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1-й этаж, здравпункт) – с 4 по 7 мая с 13:00 до 19:00;

ТЦ "Максидом" (ул. Тверитина, 45) – 5 мая с 15:00 до 19:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – 5 мая с 10:00 до 17:00;

ТРЦ "Карнавал" (ул. Халтурина, 55, мобильный врачебный пункт) – 5, 6 мая с 13:00 до 18:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – 6 мая с 11:00 до 14:00;

ТЦ "Мегаполис" (ул. 8 Марта, 149) – 6 мая с 11:00 до 14:00;

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – 6 мая с 13.00 до 17:00;

"Леруа Мерлен" (пер. Базовый, 45) – 13 мая с 10:00 до 18:00;

"Леруа Мерлен" (ул. Металлургов, 74) – 11 мая с 10:00 до 18:00.

Нижний Тагил:

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – 1–3 мая с 10:00 до 20:00, 4–7 мая с 16:00 до 20:00, 8–10 мая с 10:00 до 20:00.

Верхняя Пышма:

Пункт у магазина "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18) – 5 мая с 17:00 до 20:00, 8 мая с 10:00 до 13:00.

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не требуется. Перед вакцинацией врачи оценят состояние граждан. Каждый привитый первым компонентом получит памятку с указанием дня для введения второго компонента препарата – гражданину нужно будет прийти в тот же самый ТЦ через 21 день.

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