Евгений Куйвашев наградил выдающихся медиков Свердловской области

Евгений Куйвашев поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии Праздника Весны и Труда вручил почётные грамоты и благодарственные письма медикам различных специальностей. Всего были отмечены 11 человек.

Обращаясь к собравшимся, Евгений Куйвашев напомнил, что 2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника. Он отметил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией медработники и добровольцы показали пример профессионального мужества и доблести, дали достойный отпор пандемии, передаёт департамент информполитики региона.

Почётными грамотами губернатора награждены:

Римма Денисова, фельдшер поликлиники Алапаевской горбольницы;

Наталья Климушева, заместитель главврача Свердловской областной больницы №1;

Надежда Лукьянченко, старшая медицинская сестра инфекционного отделения Полевской центральной городской больницы;

Наталья Метлицкая, врач-терапевт дневного стационара Тавдинской центральной районной больницы;

Владислав Шабалин, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации Свердловского областного психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.

Благодарственными письмами губернатора отмечены:

Геннадий Нешатаев, заместитель главного врача Режевской центральной районной больницы;

Светлана Поварницына, медицинская сестра-анестезист Городской больницы Асбеста;

Елена Попова, врач-эндокринолог поликлиники Алапаевской центральной районной больницы;

Любовь Турковская, медицинская сестра отделения медицинской реабилитации №1 Свердловской областной наркологической больницы;

Сергей Шилков, медицинский брат станции скорой медицинской помощи Первоуральска;

Светлана Кирьянова, заведующая отделом лабораторной диагностики обособленного структурного подразделения №4 Свердловской областной станции переливания крови.

Как писала «Областная газета», накануне Евгений Куйвашев вручил награды представителям медиасообщества за вклад в развитие средств массовой информации. Среди лауреатов два сотрудника «Областной газеты» - первый заместитель главного редактора Ирина Клепикова и обозреватель отдела «Общественные проблемы» Рудольф Грашин. Всего награды из рук губернатора получили 11 представителей свердловских СМИ.