За сутки в Свердловской области подтвердили 117 случаев COVID-19

Ещё 117 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 86 271.
Выписались по выздоровлении 79 964 свердловчанина, в том числе 129 – за последние сутки. На лечении остаются менее 3,2 тысячи ковид-пациентов.
Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число – 3 115, сообщает федеральный оперштаб.
Накануне сообщалось о 110 случаях заболевания.
Читайте также:
В Екатеринбурге в майские праздники будут работать 12 выездных пунктов вакцинации от COVID-19.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале