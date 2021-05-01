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1 мая 2021, 13:11

За сутки в Свердловской области подтвердили 117 случаев COVID-19

масочный режим

Из больниц с начала пандемии выписались 79 964 свердловчанина. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 117 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 86 271.

Выписались по выздоровлении 79 964 свердловчанина, в том числе 129 – за последние сутки. На лечении остаются менее 3,2 тысячи ковид-пациентов.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число – 3 115, сообщает федеральный оперштаб.

Накануне сообщалось о 110 случаях заболевания.

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