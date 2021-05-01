Коронавирус подтвердили ещё у 9 270 россиян

С начала пандемии в стране проведено 129,5 миллиона тестов на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов.

За сутки в России подтвердили 9 270 случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 814 558.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 3 208. Свердловская область находится на 10-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 117 человек.

Всего выписались из больниц 4 436 583 жителей страны, в том числе 8 637 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 110 520 россиян. За последние сутки зафиксировано 392 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 129,5 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 341 тысяча – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 507 807 человека.