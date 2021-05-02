На два города в Свердловской области приходится почти 60% всех случаев COVID-19 в регионе: статистика

Всего в регионе зарегистрирован 86 271 случай COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили статистику по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зарегистрирован 86 271 случай COVID-19, 57% от которых - в двух городах Свердловской области.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге за всё время пандемии зафиксировали 42 893 пациента с коронавирусом. В Нижнем Тагиле общее число заболевших составляет 5 571. Суммарное количество случаев COVID-19 в этих городах превышает показатели заболеваемости во всех других муниципалитетах Свердловской области вместе взятых.

В пятёрку муниципальных образований с наибольшим числом случаев заражения помимо Екатеринбурга и Нижнего Тагила входят Первоуральск (3 072), Ревда (2 473), а также Каменск-Уральский и Каменский район (2 355).

Напомним, вчера на Среднем Урале выявили 117 новых пациентов, подхвативших коронавирус.