В Свердловской области за сутки выявили 113 случаев COVID-19

На Среднем Урале за прошедший день подтвердили 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Свердловской области зарегистрировано 86 384 инфицированных.
По выздоровлению за минувшие сутки из больниц выписали 119 свердловчан, переболевших коронавирусом. Общее число уральцев, справившихся с болезнью перевалило за 80 тысяч. На лечении остаются почти 3,2 тыс. уральцев.
В Свердловской области зафиксировано ещё 10 летальных случаев. За всё время пандемии от COVID-19 скончались 3 125 свердловчан.
Напомним, вчера оперштаб сообщал о 117 случаях коронавируса за сутки. Заболеваемость в регионе росла последние три дня.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале