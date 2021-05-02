В Свердловской области за сутки выявили 113 случаев COVID-19

Общее число уральцев, справившихся с болезнью перевалило за 80 тысяч. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за прошедший день подтвердили 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Свердловской области зарегистрировано 86 384 инфицированных.

По выздоровлению за минувшие сутки из больниц выписали 119 свердловчан, переболевших коронавирусом. Общее число уральцев, справившихся с болезнью перевалило за 80 тысяч. На лечении остаются почти 3,2 тыс. уральцев.

В Свердловской области зафиксировано ещё 10 летальных случаев. За всё время пандемии от COVID-19 скончались 3 125 свердловчан.

Напомним, вчера оперштаб сообщал о 117 случаях коронавируса за сутки. Заболеваемость в регионе росла последние три дня.

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