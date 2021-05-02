В России COVID-19 подхватили ещё 8 697 человек

За всё время пандемии COVID-19 в России подхватили 4 823 255 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Коронавирусом за последние сутки заразились 8 697 жителей России. При этом из больниц по выздоровлению были выписаны 7 339 граждан.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, число заражённых в Москве за сутки увеличилось на 2 699. Свердловская область, где выявили ещё 113 инфицированных, находится на 10-м месте в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью.

Больницы покинули 7 339 россиян, поборовших коронавирус, а общее число выздоровевших в стране составляет 4 443 922. За всё время пандемии COVID-19 в России подхватили 4 823 255 человек.

При этом за сутки зарегистрировали 342 смерти пациентов, у которых диагностировали коронавирус. В сумме опасная болезнь унесла жизни уже 110 862 россиян.

Напомним, вчера в России зафиксировали 9 270 новых случаев ковида.