В России COVID-19 подхватили ещё 8 697 человек

Коронавирусом за последние сутки заразились 8 697 жителей России. При этом из больниц по выздоровлению были выписаны 7 339 граждан.
Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, число заражённых в Москве за сутки увеличилось на 2 699. Свердловская область, где выявили ещё 113 инфицированных, находится на 10-м месте в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью.
Больницы покинули 7 339 россиян, поборовших коронавирус, а общее число выздоровевших в стране составляет 4 443 922. За всё время пандемии COVID-19 в России подхватили 4 823 255 человек.
При этом за сутки зарегистрировали 342 смерти пациентов, у которых диагностировали коронавирус. В сумме опасная болезнь унесла жизни уже 110 862 россиян.
Напомним, вчера в России зафиксировали 9 270 новых случаев ковида.
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