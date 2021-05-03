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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 мая 2021, 13:13

В Свердловской области зарегистрировали ещё 111 случаев COVID-19

Женщина в маске

За всё время пандемии на Среднем Урале коронавирусом заболело 86 495 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие 24 часа в Свердловской области выявили 111 новых пациентов, подхвативших COVID-19. За всё время пандемии на Среднем Урале коронавирусом заболело 86 495 человек.

По выздоровлению из больниц выписались ещё 120 свердловчан, победивших коронавирус. В сумме на Среднем Урале с инфекцией справились уже 80 203 человека. На лечении остаются ещё 3,1 тыс. пациентов.

Новые заражённые есть среди жителей Екатеринбурга (+39), Первоуральска, Ревды, Нижнего Тагила, Серова, Верхней Пышмы, Алапаевска, Кушвы, Волчанска, Режа и Невьянска.

При этом в регионе зафиксировано ещё девять смертей от коронавируса. За всё время пандемии в Свердловской области зарегистрировано 3 134 летальных исхода.

Добавим, что днём ранее на Среднем Урале ковид подхватили 113 человек.

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Областная газета Свердловской области

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