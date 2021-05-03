За сутки коронавирус в России подхватили 8 489 человек

Всего в России выявлено уже 4 831 744 случаев заболевания COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Число инфицированных коронавирусом россиян за минувшие сутки увеличилось на 8 489. Всего в России выявлено уже 4 831 744 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией, в Москве коронавирусом заразились ещё 2 635 человек. В Свердловской области, которая находится на 11-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, за сутки выявили 111 случаев COVID-19.

При этом 6 367 россиян выздоровели и выписались из больниц за прошедший день. Общее число переболевших коронавирусом в России составляет 4 450 289 .

За сутки скончались 336 человек, заражённых ковидом. Всего в России от опасной болезни скончались 111 198 пациентов.

Напомним, вчера сообщалось о 8 697 россиянах, подхвативших коронавирус.