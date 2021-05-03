Никол Пашинян с супругой поставили прививку от COVID-19

Он призывает граждан последовать его примеру, чтобы свободно путешествовать в другие страны. Фото: скриншот из видео со страницы Никола Пашиняна в Facebook.

Исполняющий обязанности премьера-министра Армении Никол Пашинян и его супруга прошли вакцинацию от коронавируса. Он призывает граждан последовать его примеру, чтобы свободно путешествовать в другие страны.

"Сегодня мы с Анной сделали прививку от коронавируса. Мы призываем наших граждан активно обращаться в поликлиники и делать прививки", - пишет Никол Пашинян.

#պատվաստվիրուպաշտպանվիր Այսօր Աննայի հետ պատվաստվեցինք կորոնավիրուսի դեմ: Կոչ ենք անում մեր քաղաքացիներին ակտիվորեն դիմել պոլիկլինիկաներ ու պատվաստվել: Ուշադրություն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ մեծ է հավանականությունը, որ 2021 թվականի երկրորդ կեսին առաջատար երկրները չպաստվաստված քաղաքացիների մուտքի սահմանափակումներ կմտցնեն: #պատվաստվիրուպաշտպանվիր Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Sunday, May 2, 2021

По его мнению, существует большая вероятность, что во второй половине 2021 года ведущие страны мира будут закрывать въезд всем непривитым от коронавируса гражданам.

Напомним, 25 апреля Никол Пашинян заявил о своём уходе в отставку для проведения в Республике Армении досрочных парламентских выборов. До тех пор он будет продолжать исполнять обязанности председателя правительства страны. Вместе с Николом Пашиняном в отставку ушло и правительство страны.

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