На три свердловских города приходится 60% заболевших коронавирусом: данные Роспотребнадзора

На Нижний Тагил приходится 6,5% заболевших в регионе (всего 5 612 случаев), на Первоуральск - 3,6% (3 084 заразившихся). Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом на начало мая в Свердловской области. По информации на 3 мая, в Екатеринбурге почти 43 тысячи заразившихся с начала пандемии COVID-19.

Это 50% от всех случаев заражения, выявленных на Среднем Урале за 2020 и 2021 год.

На Нижний Тагил приходится 6,5% заболевших в регионе (всего 5 612 случаев), на Первоуральск - 3,6% (3 084 заразившихся). В других свердловских городах выявлено менее 3 000 болеющих или переболевших коронавирусом.

Напомним, что накануне стало известно о 111 новых случаях COVID-19 в Свердловской области, в том числе 39 - в Екатеринбурге.