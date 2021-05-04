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4 мая 2021, 13:09

В России подтвердили 7 770 новых случаев COVID-19

коронавирус

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 7 770 случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 839 514.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 050. Свердловская область находится на 12-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 104 человек.

Всего выписались из больниц 4 457 044 жителей страны, в том числе 6 755 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 111 535 россиян. За последние сутки зафиксировано 337 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 130,2 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 153 тысячи – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 505 172 человека.

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