Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
5 мая 2021, 13:05

За сутки в Свердловской области выявили 103 случая коронавируса

Люди в масках идут по набережной

Болеют или переболели коронавирусом 2% населения Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 103 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 86,7 тысячи.

Выписались по выздоровлении 80,4 тысячи свердловчан, в том числе 110 - за последние сутки. На лечении остаются около 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 247 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+44), Артинского, Ачитского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Горноуральского ГО, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 86 702", - сообщили 5 мая в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 151.

Накануне стало известно о 104 новых случаях заболевания в регионе. Болеют или переболели коронавирусом 2% населения Свердловской области. Прививки от COVID-19 поставили уже 9% или 388 тысяч жителей.

Читайте также:

В Свердловскую область поступило ещё 37 тысяч доз вакцины от коронавируса.

На три свердловских города приходится 60% заболевших коронавирусом: данные Роспотребнадзора.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.05.2021, 16:09 / Общество
На выезде из Екатеринбурга образовалась пробка из-за массового ДТП
05.05.2021, 15:32 / Общество
Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий на Год медицинского работника
05.05.2021, 15:12 / Общество
МЧС предупредило о ветре и высокой пожарной опасности в Свердловской области
05.05.2021, 14:19 / Общество
В России родители школьников получат выплаты по 10 тысяч до 17 августа
05.05.2021, 13:56 / Общество
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 23 человек в результате крушения поезда в Мехико