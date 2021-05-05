За сутки в Свердловской области выявили 103 случая коронавируса

Болеют или переболели коронавирусом 2% населения Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 103 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 86,7 тысячи.

Выписались по выздоровлении 80,4 тысячи свердловчан, в том числе 110 - за последние сутки. На лечении остаются около 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 247 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+44), Артинского, Ачитского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Горноуральского ГО, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 86 702", - сообщили 5 мая в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 151.

Накануне стало известно о 104 новых случаях заболевания в регионе. Болеют или переболели коронавирусом 2% населения Свердловской области. Прививки от COVID-19 поставили уже 9% или 388 тысяч жителей.

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