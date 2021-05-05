Коронавирусом заразились ещё 7 975 человек в России

Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 7 795 жителей России подтверждён коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 847 489.

Более 2 000 новых ковид-пациентов выявлено только в Москве (2 432). В других регионах - менее 1 000 новых заразившихся. Свердловская область со 103 случаями коронавируса занимает 11-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 4,46 миллиона россиян, в том числе 7,5 тысячи - за последние сутки. COVID-19 унёс жизни ещё 360 жителей страны, все с начала пандемии - 111,9 тысячи человек.

Накануне COVID-19 подтвердили у 7 770 жителей России.