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5 мая 2021, 15:32

Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий на Год медицинского работника

Граффити врача в Екатеринбурге

Врачам будут предоставлять льготные билеты на спектакли, концерты, в музеи. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий по проведению в 2021 году Года медицинского работника. Ответственными исполнителями назначены, в том числе региональные минкультуры, минздрав, медуниверситет, медколледж, а также администрации муниципалитетов.

Контролировать проведение всех мероприятий будет замгубернатора Павел Креков.

Мероприятия будут направлены на повышение престижа профессии медика, развитие кадрового потенциала в сфере здравоохранения. Кроме того, будут приняты меры по соцподдержке врачей и улучшению их условий труда.

В этом году для медработников, в том числе лечащих ковид-пациентов, пройдут концерты в Свердловской филармонии, Театре эстрады, Уральском центре народного искусства имени Е. П. Родыгина, Театре музкомедии. Врачам будут предоставлять льготные билеты на спектакли, концерты, в музеи. Пройдут даже футбольные турниры, посвящённый Дню медицинского работника, во II и III кварталах. А в декабре в Свердловском областном краеведческом музее откроется иллюстративно-книжная выставка "А. А. Милославский - хирург, физиолог, доктор медицины, почётный гражданин Екатеринбурга".

Запланирован также ряд конференций специалистов, в том числе Уральский конгресс по ЗОЖ (II и III кварталы), международный конгресс "Стоматология Большого Урала", Конгресс неврологов Урала (декабрь). В конце года ожидается открытие второго диализного центра (из пяти запланированных) в Берёзовском ГО.

С полным планом мероприятий можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Напомним, что в конце прошлого года губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021 год на Среднем Урале Годом медицинского работника. Тогда он отмечал, что 2020 год был чрезвычайно тяжёлым из-за пандемии коронавируса, и поблагодарил всех жителей региона за понимание, терпение и доверие. Сам глава региона возглавил оргкомитет по подготовке и проведению Года медицинского работника. Зампредседателя оргкомитета стали замглавы региона Павел Креков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Сюжет

Год медицинского работника в Свердловской области
Рассказываем об уральских медиках и здравоохранении.

Областная газета Свердловской области

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