Число заболевших COVID-19 в Екатеринбурге перевалило за 43 тысячи

С начала пандемии инфекцию подхватили 86 702 свердловчанина. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных с начала пандемии перевалило за 43 тысячи ‒ это половина всех случаев COVID-19 в регионе.

За всё время в столице Урала было зарегистрировано 43 033 заболевших (+44 за сутки). Помимо Екатеринбурга первые пять мест в антирейтинге занимают Нижний Тагил ‒ 5 629, в Первоуральск ‒ 3 092, Ревда ‒ 2 482, Каменск-Уральский и Каменский район ‒ 2 360. В остальных муниципалитетах выявлено менее 2 тысяч ковид-пациентов, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего на Среднем Урале инфекцию подхватили 86 702 человека (+103 за сутки). Из них 80 424 свердловчанина уже выписались из больниц, ещё 3 151 – стал жертвой вируса.