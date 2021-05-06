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6 мая 2021, 10:01

Число заболевших COVID-19 в Екатеринбурге перевалило за 43 тысячи

коронавирус

С начала пандемии инфекцию подхватили 86 702 свердловчанина. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных с начала пандемии перевалило за 43 тысячи ‒ это половина всех случаев COVID-19 в регионе.

За всё время в столице Урала было зарегистрировано 43 033 заболевших (+44 за сутки). Помимо Екатеринбурга первые пять мест в антирейтинге занимают Нижний Тагил ‒ 5 629, в Первоуральск ‒ 3 092, Ревда ‒ 2 482, Каменск-Уральский и Каменский район ‒ 2 360. В остальных муниципалитетах выявлено менее 2 тысяч ковид-пациентов, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего на Среднем Урале инфекцию подхватили 86 702 человека (+103 за сутки). Из них 80 424 свердловчанина уже выписались из больниц, ещё 3 151 – стал жертвой вируса.

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Областная газета Свердловской области

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