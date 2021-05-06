За сутки в Свердловской области выявили 101 случай коронавируса

Всего на Среднем Урале выявлено уже 86 803 случаев заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за минувший день коронавирус подтвердили у 101 человека. Всего на Среднем Урале выявлено уже 86 803 случаев заражения COVID-19.

По выздоровлению из свердловских больниц выписались уже 109 человек, переболевших коронавирусом, из которых 80 533 - за последние сутки. На лечении остаются 3,1 тыс. уральцев с COVID-19, из которых 238 - в тяжёлом состоянии.

Коронавирус подхватили в частности жители Екатеринбурга (+27), Качканара, Асбеста, Каменска-Уральского, Режа, Сухого Лога, Ревды, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и Первоуральска.

При этом количество летальных исходов за прошедшие 24 часа увеличилось на 10. В сумме опасная болезнь унесла жизни 3 161 жителя Свердловской области.

Напомним, сутками ранее в регионе подтвердили 103 случая коронавируса.

Читайте также:

Число заболевших COVID-19 в Екатеринбурге перевалило за 43 тысячи.