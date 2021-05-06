В России COVID-19 подхватили ещё 7 639 человек

Общее число инфицированных в стране составляет 4 855 128. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России коронавирусом заболели 7 639 человек. Общее число инфицированных в стране составляет 4 855 128.

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России, в Москве за прошедшие 24 часа подтвердили 2 114 случаев заражения. В Свердловской области, которая располагается на 13-м месте в списке регионов с наибольшей заболеваемостью, выявлен 101 случай.

При этом из больниц были выписаны ещё 7 788 пациентов, справившихся с инфекцией. За всё время пандемии от коронавируса избавились 4 472 338 россиян.

Кроме того, число пациентов, умерших из-за инфекции, составляет 112 246. За последние сутки зарегистрировали 351 летальный исход.

Напомним, днём ранее сообщалось о 7 975 новых пациентах.