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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 мая 2021, 18:41

Кабмин РФ выделит частным больницам 351 миллион на помощь пожилым гражданам

Пожилая женщина у врача

Правительство выделит частным больницам 351 миллион на помощь пожилым россиянам. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о поддержке частных медорганизаций, оказывающих помощь гражданам старше 65 лет. На эти цели будет выделен 351 млн рублей.

Пилотный проект по привлечению частных медорганизаций для оказания помощи пожилым россиянам стартовал в прошлом году. В нём принимают участие 13 регионов России: Мордовия, Бурятия, Татарстан, Алтайский край, Самарская, Воронежская, Рязанская, Костромская, Тамбовская и Тульская области.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в этих субъектах РФ частные организации взаимодействуют с поликлиниками, к которым прикреплены граждане, и оказывают им помощь по назначению участкового врача. Например, сотрудники частных больниц проводят регулярные осмотры на дому, контролируют дозировку лекарств, ведут индивидуальный дневник пациента, берут анализы и проводят инфузионную терапию.

Чтобы получить федеральные субсидии медорганизации должны будут пройти конкурсный отбор, по результатам которого определяются участники проекта. Поддержка частных больниц, помогающих пожилым людям, проводится в рамках федерального проекта "Старшее поколение".

Областная газета Свердловской области

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