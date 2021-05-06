В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

Новая вакцина эффективна против всех выявленных штаммов коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину против COVID-19 "Спутник Лайт". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новым препаратом можно будет прививать граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

"Минздрав РФ, НИИ имени Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции. Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины против коронавируса "Спутник V", - передаёт сообщение Российского фонда прямых инвестиций ТАСС.

Эффективность прививки составила 79% на 28-й день после вакцинации - это больше показателей многих вакцин, состоящих из двух компонентов. При этом заболеваемость среди привитых после 28 дня составила всего 0,27%. По итогам исследований в НИИ им. Гамалеи, новая вакцина эффективна против всех выявленных штаммов коронавируса.

Как сказала Татьяна Голикова, препарат "Спутник Лайт" создавался, в частности, для людей, имеющих низкий показатель антител, и уже переболевших граждан. Прививку смогут ставить гражданам от 18 до 60 лет.

"Как только вакцина будет разрешена, она будет применяться для граждан от 18 до 60 лет. И в гражданский оборот она сможет поступить, как только пройдут процедуры регистрации цены и соответствующих согласований федеральными органами", - отметила вице-премьер.