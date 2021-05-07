77% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 13 городов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. 77% инфицированных COVID-19 приходится на 13 муниципалитетов.
В этих территориях выявлено более 1000 болеющих или уже перенёсших инфекцию. Среди территорий-лидеров:
- Екатеринбург (43 060),
- Нижний Тагил (5 652),
- Первоуральск (3 098),
- Ревда (2 488),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 363),
- Берёзовский (1 951),
- Верхняя Пышма (1 775),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 340),
- Серов (1 204),
- Реж (1 186),
- Нижнесергинский район (1 119),
- Сухой Лог (1 046),
- Талицкий район (1 038).
Всего в 13 свердловских муниципалитетах числится более 67 заболевших. Всего в регионе 86,8 тысячи инфицированных. Из них выздоровели 80,5 тысячи человек. Накануне был выявлен 101 новый ковид-пациент.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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