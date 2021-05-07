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7 мая 2021, 08:05

77% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 13 городов

Девушка в маске сидит на скамейке

В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 43 тысячи. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. 77% инфицированных COVID-19 приходится на 13 муниципалитетов.

В этих территориях выявлено более 1000 болеющих или уже перенёсших инфекцию. Среди территорий-лидеров:

  • Екатеринбург (43 060),
  • Нижний Тагил (5 652),
  • Первоуральск (3 098),
  • Ревда (2 488),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 363),
  • Берёзовский (1 951),
  • Верхняя Пышма (1 775),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 340),
  • Серов (1 204),
  • Реж (1 186),
  • Нижнесергинский район (1 119),
  •  Сухой Лог (1 046),
  • Талицкий район (1 038).

Всего в 13 свердловских муниципалитетах числится более 67 заболевших. Всего в регионе 86,8 тысячи инфицированных. Из них выздоровели 80,5 тысячи человек. Накануне был выявлен 101 новый ковид-пациент.

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