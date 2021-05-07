77% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 13 городов

В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 43 тысячи. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. 77% инфицированных COVID-19 приходится на 13 муниципалитетов.

В этих территориях выявлено более 1000 болеющих или уже перенёсших инфекцию. Среди территорий-лидеров:

Екатеринбург (43 060),

Нижний Тагил (5 652),

Первоуральск (3 098),

Ревда (2 488),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 363),

Берёзовский (1 951),

Верхняя Пышма (1 775),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 340),

Серов (1 204),

Реж (1 186),

Нижнесергинский район (1 119),

Сухой Лог (1 046),

Талицкий район (1 038).

Всего в 13 свердловских муниципалитетах числится более 67 заболевших. Всего в регионе 86,8 тысячи инфицированных. Из них выздоровели 80,5 тысячи человек. Накануне был выявлен 101 новый ковид-пациент.

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