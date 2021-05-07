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7 мая 2021, 13:11

За сутки в Свердловской области подтвердили 102 случая COVID-19

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Заболели ещё 58 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 102 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 86 905.

Выписались по выздоровлении 80 645 свердловчан, в том числе 122 – за последние сутки. На лечении остаются менее 3,1 тысячи ковид-пациентов. Состояние 244 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+58), Алапаевска и Алапаевского района, Берёзовского, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Тавдинского и Горноуральского городских округов.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 3 173 свердловчан, сообщает региональный оперштаб.

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