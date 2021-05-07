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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 мая 2021, 16:57

В Екатеринбурге ко Дню Победы ветераны войны прошли диспансеризацию и ПЦР-диагностику

ветераны войны

Ветераны Великой Отечественной войны станут почётными гостями торжеств. Фото: Алексей Кунилов.

В преддверии празднования Дня Победы у ветеранов войны, которые станут гостями торжеств в Екатеринбурге, проверили здоровье. Они уже прошли диспансеризацию и ПЦР-диагностику.

Также известно, что перед каждым мероприятием, запланированным в рамках 9 Мая, ветеранов будет осматривать терапевт. Кроме того, на площади 1905 года будут дежурить две кареты скорой помощи и две машины территориального центра медицины катастроф, сообщили в департаменте информаполитики Свердловской области.

Отмечается, что организаторы Парада Победы в столице Урала уделили особое внимание эпидбезопасности. В частности, военнослужащие Центрального военного округа, не имеющие антител, поставили оба компонента вакцины "Спутник V" от коронавируса. Ранее об этом писала "Облгазета".

Напомним, ранее в Екатеринбурге анонсировали массовые перекрытия улиц во время мероприятий в честь Дня Победы.

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До конца мая ветераны войны могут ездить в общественном транспорте Екатеринбурга бесплатно.

Областная газета Свердловской области

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