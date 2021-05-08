В Свердловской области 87 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам

В Свердловской области почти 87 тысяч заболевших коронавирусом или 2% населения. 77,6% случаев приходится на 13 муниципалитетов.
В них выявлено более 1 000 болеющих или переболевших COVID-19. По данным Роспотребнадзора, это следующие территории:
- Екатеринбург (43 118),
- Нижний Тагил (5 672),
- Первоуральск (3 098),
- Ревда (2 488),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 363),
- Берёзовский (1 964),
- Верхняя Пышма (1 775),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 341),
- Серов (1 204),
- Реж (1 186),
- Нижнесергинский район (1 120),
- Сухой Лог (1 046),
- Талицкий район (1 038).
Накануне стало известно о 102 новых случаях коронавируса. Всего с начала пандемии с болезнью справились 80,6 тысячи уральцев. 3,2 тысячи свердловчан скончались. Прививки от COVID-19 поставили уже 9%, или 388 тысяч жителей.
Читайте также:
В Свердловскую область поступило ещё 37 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале