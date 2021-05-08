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8 мая 2021, 09:35

В Свердловской области 87 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам

Люди в масках едут в автобусе

Заразились 2% свердловчан, привились 9% населения области. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области почти 87 тысяч заболевших коронавирусом или 2% населения. 77,6% случаев приходится на 13 муниципалитетов.

В них выявлено более 1 000 болеющих или переболевших COVID-19. По данным Роспотребнадзора, это следующие территории:

  • Екатеринбург (43 118),
  • Нижний Тагил (5 672),
  • Первоуральск (3 098),
  • Ревда (2 488),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 363),
  • Берёзовский (1 964),
  • Верхняя Пышма (1 775),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 341),
  • Серов (1 204),
  • Реж (1 186),
  • Нижнесергинский район (1 120),
  • Сухой Лог (1 046),
  • Талицкий район (1 038).

Накануне стало известно о 102 новых случаях коронавируса. Всего с начала пандемии с болезнью справились 80,6 тысячи уральцев. 3,2 тысячи свердловчан скончались. Прививки от COVID-19 поставили уже 9%, или 388 тысяч жителей.

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