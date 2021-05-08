В Свердловской области 87 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам

Заразились 2% свердловчан, привились 9% населения области. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области почти 87 тысяч заболевших коронавирусом или 2% населения. 77,6% случаев приходится на 13 муниципалитетов.

В них выявлено более 1 000 болеющих или переболевших COVID-19. По данным Роспотребнадзора, это следующие территории:

Екатеринбург (43 118),

Нижний Тагил (5 672),

Первоуральск (3 098),

Ревда (2 488),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 363),

Берёзовский (1 964),

Верхняя Пышма (1 775),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 341),

Серов (1 204),

Реж (1 186),

Нижнесергинский район (1 120),

Сухой Лог (1 046),

Талицкий район (1 038).

Накануне стало известно о 102 новых случаях коронавируса. Всего с начала пандемии с болезнью справились 80,6 тысячи уральцев. 3,2 тысячи свердловчан скончались. Прививки от COVID-19 поставили уже 9%, или 388 тысяч жителей.

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