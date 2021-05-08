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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 мая 2021, 13:02

За сутки в Свердловской области выявили 101 случай коронавируса

Женщина в маске идёт по улице

Отметку в 86 тысяч заразившихся Средний Урал перешагнул 29 апреля. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 101 житель Свердловской области заболел коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 87 тысяч.

Выписались по выздоровлении 80,7 тысячи свердловчан, в том числе 110 человек - за последние сутки. На лечении остаются около 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 247 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+42), Артёмовского, Артинского ГО, Асбеста, Белоярского ГО, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского ГО, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Слободо-Туринского района, Тугулымского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 87 006", - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 182.

Накануне стало известно о 102 новых случаях заболевания в регионе. Отметку в 86 тысяч заразившихся Средний Урал перешагнул 29 апреля.

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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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