Коронавирусом заразились ещё 8 329 россиян

Свердловская область со 101 случаем коронавируса делит 11-ю строчку с Челябинской областью и Республикой Саха среди других российских регионов. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 8 329 жителей России подтверждён коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 871 843.

Более 2 000 новых ковид-пациентов снова выявлено только в Москве (2 765). В других регионах - менее 1000 новых заразившихся. Свердловская область со 101 случаем коронавируса делит 11-ю строчку с Челябинской областью и Республикой Саха среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 4,5 миллиона россиян, в том числе 8,2 тысячи - за последние сутки. COVID-19 унёс жизни ещё 370 жителей страны, всего с начала пандемии - почти 113 тысяч человек.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 386 жителей России.