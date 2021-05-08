Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
8 мая 2021, 13:09

Коронавирусом заразились ещё 8 329 россиян

Люди в масках в кафе

Свердловская область со 101 случаем коронавируса делит 11-ю строчку с Челябинской областью и Республикой Саха среди других российских регионов. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 8 329 жителей России подтверждён коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 871 843.

Более 2 000 новых ковид-пациентов снова выявлено только в Москве (2 765). В других регионах - менее 1000 новых заразившихся. Свердловская область со 101 случаем коронавируса делит 11-ю строчку с Челябинской областью и Республикой Саха среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 4,5 миллиона россиян, в том числе 8,2 тысячи - за последние сутки. COVID-19 унёс жизни ещё 370 жителей страны, всего с начала пандемии - почти 113 тысяч человек.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 386 жителей России.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.05.2021, 13:09 / Общество
Коронавирусом заразились ещё 8 329 россиян
08.05.2021, 13:02 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 101 случай коронавируса
08.05.2021, 12:49 / Общество
В Екатеринбурге закроют движение транспорта в районе пересечения трёх улиц
08.05.2021, 12:24 / Общество
В Кольцово встретили водяной аркой первый самолёт из Минска
08.05.2021, 11:49 / Общество
Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина возложили цветы к памятнику Георгию Жукову