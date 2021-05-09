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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 мая 2021, 09:25

В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 87 тысяч человек

коронавирус

Половина заболевших в Свердловской области - жители Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области с начала пандемии коронавирус подхватили 87 006 человек. На регион приходится 1,8% заразившихся в стране. В России число инфицированных составляет 4 871 843.

По данным федерального оперштаба, Средний Урал занимает шестое место среди регионов по числу заболевших COVID-19 за всё время. На первом месте Москва (1 113 560 ковид-пациентов), на втором ‒ Санкт-Петербург (421 482), на третьем ‒ Московская область (254 885). В топ-5 антирейтинга также вошли Нижегородская и Ростовская области (114 983 и 89 701 соответственно).

Лидерами по числу заболевших коронавирусом на Среднем Урале остаются пять муниципалитетов, информирует региональное Управление Роспотребнадзора. В них выявлены более 2 тысяч заразившихся COVID-19:

  • Екатеринбург (43 160),
  • Нижний Тагил (5 688),
  • Первоуральск (3 107),
  • Ревда (2 491),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 365).

На эти города приходится 65% от общего числа ковид-пациентов, выявленных в Свердловской области за всё время.

Ранее "Облгазета" сообщала, что 8 мая в регионе выявили 101 случай коронавируса.

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Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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