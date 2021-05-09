Меньше 100 свердловчан заболели коронавирусом за сутки

За сутки в Екатеринбурге COVID-19 выявили у 50 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Менее 100 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Свердловской области за сутки. Общее число инфицированных в регионе достигло 87 105.

Выписались по выздоровлении 80 876 свердловчан, в том числе 121 – за последние сутки. На лечении остаются менее 3,1 тысячи ковид-пациентов. Состояние 246 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+50), Алапаевского района, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Камышловского района, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Рефтинского, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Горноуральского, Тугулымского и Пышминского городских округов.

Зарегистрировано ещё восемь случаев смерти больных COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 3 190 свердловчан, сообщает региональный оперштаб.

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