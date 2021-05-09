Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
9 мая 2021, 13:29

Меньше 100 свердловчан заболели коронавирусом за сутки

коронавирус

За сутки в Екатеринбурге COVID-19 выявили у 50 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Менее 100 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Свердловской области за сутки. Общее число инфицированных в регионе достигло 87 105.

Выписались по выздоровлении 80 876 свердловчан, в том числе 121 – за последние сутки. На лечении остаются менее 3,1 тысячи ковид-пациентов. Состояние 246 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+50), Алапаевского района, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Камышловского района, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Рефтинского, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Горноуральского, Тугулымского и Пышминского городских округов.

Зарегистрировано ещё восемь случаев смерти больных COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 3 190 свердловчан, сообщает региональный оперштаб.

Читайте также:

В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 87 тысяч человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.05.2021, 14:38 / Общество
Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы
09.05.2021, 13:29 / Общество
Меньше 100 свердловчан заболели коронавирусом за сутки
09.05.2021, 13:00 / Общество
В России выявили 8 419 новых случаев заражения коронавирусом
09.05.2021, 11:35 / Общество
В ЦПКиО Екатеринбурга воссоздали атмосферу 9 мая 1945 года
09.05.2021, 10:43 / Общество
В Екатеринбурге автоинспекторы открыли огонь по машине с пьяным водителем