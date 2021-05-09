В России выявили 8 419 новых случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в стране проведено 131,4 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 296 тысячи – за последние сутки. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 8 419 случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 880 262.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 828. Средний Урал разделяет 11-ю строчку антирейтинга с Республикой Саха (Якутия) и Челябинской областью. В этих регионах России инфекцию подхватили по 99 человек.

Всего из больниц выписались 4 496 132 жителя страны, в том числе 7 517 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 113 326 россиян. За последние сутки зафиксировано 334 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 131,4 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 296 тысячи – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 500 112 человека.