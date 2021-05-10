Коронавирус подхватили ещё 8 465 россиян

В Москве за последние сутки COVID-19 выявили у 2 896 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие 24 часа COVID-19 в России подхватили 8 465 человек. В общей сложности на территории страны зарегистрировано 4 888 727 случаев коронавируса.

В Москве за последние сутки COVID-19 выявили у 2 896 человек. Свердловская область, в которой зафиксировали ещё 107 случаев заболевания коронавирусом, располагается на 11-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью.

При этом ещё 6 774 россиянина смогли побороть опасную болезнь, а общее число выписанных из больниц пациентов увеличилось до 4 502 906. Кроме того, в России за сутки подтвердили 321 летальный исход. COVID-19 унёс жизни уже 113 647 жителей страны.

Отметим, что днём ранее в России подтвердили 8 419 случаев коронавируса.