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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 мая 2021, 09:00

Более трёх тысяч заболевших коронавирусом выявлено в трёх городах Свердловской области

Мальчик в маске едет на самокате

В один день из майских праздников было выявлено менее 100 новых ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусной инфекцией в городах Свердловской области. На три города приходится 60% всех случаев COVID-19 в регионе.

В каждом из них выявлено более 3 тысяч переболевших или болеющих коронавирусом:

  • Екатеринбург (43 247),
  • Нижний Тагил (5 708),
  • Первоуральск (3 131).

К отметке в 2,5 тысячи инфицированных COVID-19 приближается Ревда. По данным на 10 мая, в городе зарегистрировано 2 497 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, что в один день из майских праздников было выявлено менее 100 новых ковид-пациентов. Всего на Среднем Урале выявлено 87 212 заболевших. Из них выздоровела почти 81 тысяча человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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