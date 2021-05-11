Более трёх тысяч заболевших коронавирусом выявлено в трёх городах Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусной инфекцией в городах Свердловской области. На три города приходится 60% всех случаев COVID-19 в регионе.
В каждом из них выявлено более 3 тысяч переболевших или болеющих коронавирусом:
- Екатеринбург (43 247),
- Нижний Тагил (5 708),
- Первоуральск (3 131).
К отметке в 2,5 тысячи инфицированных COVID-19 приближается Ревда. По данным на 10 мая, в городе зарегистрировано 2 497 случаев коронавирусной инфекции.
Напомним, что в один день из майских праздников было выявлено менее 100 новых ковид-пациентов. Всего на Среднем Урале выявлено 87 212 заболевших. Из них выздоровела почти 81 тысяча человек.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале