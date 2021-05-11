Более трёх тысяч заболевших коронавирусом выявлено в трёх городах Свердловской области

В один день из майских праздников было выявлено менее 100 новых ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусной инфекцией в городах Свердловской области. На три города приходится 60% всех случаев COVID-19 в регионе.

В каждом из них выявлено более 3 тысяч переболевших или болеющих коронавирусом:

Екатеринбург (43 247),

Нижний Тагил (5 708),

Первоуральск (3 131).

К отметке в 2,5 тысячи инфицированных COVID-19 приближается Ревда. По данным на 10 мая, в городе зарегистрировано 2 497 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, что в один день из майских праздников было выявлено менее 100 новых ковид-пациентов. Всего на Среднем Урале выявлено 87 212 заболевших. Из них выздоровела почти 81 тысяча человек.