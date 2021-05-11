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11 мая 2021, 10:06

Владимир Путин рассказал о хорошем уровне антител после прививки от коронавируса

  Анна Митчина
Владимир Путин

После прививки у президента не наблюдалось побочных эффектов. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал о результатах теста на антитела после прививки от коронавируса. Коэффициент позитивности главы государства - 15.

Первым компонентом глава государства привился 23 марта, вторым - 14 апреля.

"Как раз 9 [мая - прим "ОГ"] взяли анализы [на антитела], и результат позитивный. Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности: он у меня 15 оказался. Как врачи сказали, это результат хороший", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

Название препарата, которым воспользовался Владимир Путин, намеренно не сообщали. Это объяснили тем, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными. После прививки глава государства сообщал, что у него хорошее самочувствие и побочные эффекты не проявляются.

Также глава государства призвал жителей страны продолжать ставить прививки от коронавируса и обратился к главам регионов с просьбой соблюдать темпы тестирования и темпы вакцинации.

Областная газета Свердловской области

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