В Свердловской области за сутки выявили 93 случая коронавируса

В сумме на Среднем Урале выявлено уже 87 305 инфицированных. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие 24 часа в Свердловской области зарегистрировали 93 новых случая заболевания коронавирусом. В сумме на Среднем Урале выявлено уже 87 305 инфицированных.

Медучреждения региона выписали по выздоровлению ещё 101 пациента. Общее число свердловчан, победивших коронавирусную инфекцию, составляет 81 099. На лечении остаются чуть меньше 3 тыс. уральцев, 251 из которых - в тяжёлом состоянии.

Коронавирус подхватили, в частности, жители Екатеринбурга (+18), Берёзовского, Нижнего Тагила, Ревды, Сухого Лога, Камышлова, Асбеста и Верхней Салды.

Количество умерших от ковида в Свердловской области достигло 3 209. За последние сутки от коронавируса и его последствий скончались девять человек.

Добавим, сутками ранее на Среднем Урале зафиксировали 107 заболевших COVID-19.