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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 мая 2021, 13:09

За сутки коронавирус подхватили ещё 8 115 жителей России

Женщина в маске

За всё время пандемии в стране выявили 4 896 842 случаев заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В России зарегистрировали 8 115 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии в стране выявили 4 896 842 случаев заражения COVID-19.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 2 628 человек. Свердловская область опустилась на 16-е место в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью - в регионе выявили 93 новых заражённых.

Из больниц по выздоровлению выписали 7 009 россиян, а общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 4 509 915. Кроме того, от болезни скончались 329 человек. Суммарно в России зафиксировано 113 976 летальных исходов.

Напомним, сутками ранее в стране зарегистрировали 8 465 заражённых ковидом.

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Областная газета Свердловской области

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